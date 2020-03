Due attaccanti dalla Germania per la Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, tra i centravanti che la Juve sta monitorando in giro per l'Europa ce ne sono due che vengono dalla Bundesliga. Uno è Timo Werner del Lipsia e della Nazionale tedesca, l'altro è Erling Haaland del Borussia Dortmund che proprio lo scorso gennaio ha firmato con il club tedesco e che difficilmente lascerà i gialloneri già nell'estate del 2020. Ci sono anche loro sul taccuino di Paratici oltre a Kane, Gabriel Jesus e Mauro Icardi.