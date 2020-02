Paul Pogba è il grande sogno di mercato della Juventus per la prossima stagione ma se il centrocampista francese non dovesse arrivare a Torino, Paratici ha già individuato due alternative più che valide. Si tratta di Sandro Tonali e ​Houssem Aouar, centrocampista del Lione che ieri contro i bianconeri è stato tra i migliori in campo. Classe '98, ​Aouar è già uno dei perni della squadra di Rudi Garcia che ora deve difendere un 1-0 preziosissimo allo Stadium il prossimo 17 marzo.