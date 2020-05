La Juve continua a insistere con il Barcellona per lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur. Un’operazione che le due società provano a portare avanti da molto tempo, nonostante le difficoltà dovute al rifiuto del brasiliano di prendere in considerazione l’offerta del club bianconero. Che, per questo, si guarda attorno, alla ricerca di profili alternativi per rinforzare il centrocampo. Tra questi, secondo quanto riferito da Tuttosport, spiccano Jorginho del Chelsea, prima alternativa, e Leandro Paredes, regista del PSG, due club che pure sono molto interessati a Pjanic.