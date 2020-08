1









Il mercato della Juventus passerà soprattutto dalle cessioni. Secondo quanto riporta Sky Sport, gli agenti del calciatore lo hanno offerto al Manchester United che cerca un'ala per la prossima stagione. Il primo nome nel mirino dei Red Devils è quello di Jadon Sancho ma costa oltre 100 milioni di euro. Il calciatore è stato offerto al club inglese ma ancora non è arrivato il via libera per trattare con la Juve. Il destino del brasiliano però sembra segnato, la Juve vuole cederlo e fare cassa.