L'edizione on-line di Repubblica fa il punto sul mercato della Juventus. In attacco è sempre Mauro Icardi l'obiettivo numero 1 di Paratici e l'argentino può arrivare nell'ambito di un possibile scambio. Uno può essere con Miralem Pjanic che prima della sosta aveva visto Bentancur scavalcarlo nel ruolo di regista arretrato di Sarri. "l suo nome potrebbe essere quello giusto per mettere le mani su Icardi, anche se per imbastire una trattativa sarà necessario il riscatto da parte del PSG, visto che il cartellino resta ancora di proprietà dell'Inter", scrive Repubblica.it. L'altro nome sul piatto è quello di Douglas Costa. L'uno o l'altro sarebbero sacrificabili per arrivare a Icardi.