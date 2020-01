Oggi Dejan Kulusevski è atteso alla prova Allianz Stadium, quella che dalla prossima stagione sarà la sua casa. Il centrocampista dell'Atalanta in prestito al Parma è l'osservato speciale del match di questa sera tra la Juve e il club crociato ma come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, i prossimi match casalinghi della Juve porteranno a Torino altri obiettivi del club bianconero.



CHIESA E TONALI - Il primo sarà Federico Chiesa il 2 febbraio a mercato chiuso, quando allo Stadium arriverà la nuova Fiorentina di Beppe Iachini. Per l'esterno viola la Juventus farà sul serio a partire da marzo. L'altro sarà Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che visiterà Torino da rivale il 16 febbraio. La Juventus ha provato nei giorni scorsi a contattare il Brescia per presentare una prima proposta di offerta e battere la nutritissima concorrenza (italiana con l'Inter ed estera). Cellino ha risposto picche perché ha intenzione di aspettare l'Europeo di giugno, dove Tonali sarà inserito in rosa, prima di ascoltare offerte. Per una Juve orientata già al futuro e con un occhio ai talenti più fulgidi del nostro calcio.