Secondo quanto riporta L'Equipe la Juventus potrebbe offrire Merih Demiral per arrivare ad Aouar, centrocampista dei transalpini che Fabio Paratici segue da tempo. Il profilo del giovane centrocampista francese è già stato approvato dai piani alti del club bianconero ma il presidente Aulas spara alto come per qualsiasi talento della sua scuderia. Per abbassare le sue pretese la Juve potrebbe offrire il difensore centrale turco che però prima dell'infortunio al ginocchio aveva scalato le gerarchie in difesa superando addirittura Matthijs de Ligt.