1









Il Borussia Dortmund dovrà fare i conti con il futuro di Jadon Sancho, cercato da Chelsea e Manchester United. Queste le parole del ds dei tedeschi, Watzke: "Secondo me, non credo che voglia andarsene. Penso che abbia la sensazione che questo club abbia un buon futuro. Non è una questione di soldi. Per noi, la cosa migliore sarebbe se rimanesse al Borussia Dortmund. Abbiamo abbastanza soldi. Vogliamo vincere titoli. Penso che questa squadra abbia molto più potenziale con Jadon che senza Jadon".