2









La Juventus ha messo gli occhi sul giovane talento del PSG ​Edouard Michut. Astro nascente del calcio francese che non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista con i transalpini. Anche Il Corriere di Torino conferma che i bianconeri hanno messo gli occhi su questo talentino classe 2003, ​punto di forza della formazione Under 17 del club della capitale, Michut è un centrocampista molto completo dal punto di vista tattico, trovandosi a suo agio anche nel ruolo di mezz'ala in una mediana a 3, non a caso è stato soprannominato il "nuovo Verratti". Il giocatore piace anche al Barcellona.