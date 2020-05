4









La Juve punta Boga e anche sulle pagine di Tuttosport arrivano conferme sulla volontà della Juventus di voler "scippare" l'esterno del Sassuolo al Napoli, al momento in pole per il calciatore. Ieri il Sassuolo ha cancellato la clausola di recompra del Chelsea che ha ancora una corsia preferenziale in caso di offerte di altri club. Boga potrebbe essere il sostituto di Douglas Costa, possibile partente in estate a fronte di un'offerta vantaggiosa per il club bianconero.