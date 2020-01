Secondo quanto riporta Tuttosport può cambiare clamorosamente il destino di Emre Can. Il centrocampista tedesco è in partenza da Torino e il Borussia Dortmund, al momento, è il club in pole per il suo acquisto. L'affare si può chiudere a 25 milioni di euro bonus inclusi ma in queste ore il Tottenham di José Mourinho starebbe pensando ad un affondo last minute per l'ex centrocampista del Liverpool, il meno impiegato da Sarri in questa prima metà di stagione, che ha già rifiutato Everton e Manchester United perché storiche rivali del suo ex club.