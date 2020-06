Gonzalo Higuain resterà alla Juventus? Un’enigma tuttora aperto. Il Pipita non è più centrale nel progetto del club bianconero, questo è certo. Anche a causa del suo stipendio, fin troppo pesante per le casse societarie. Per questo Fabio Paratici, CFO bianconero, lavora da settimane per cercare una soluzione che accontenti tutti. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sono cinque le squadre che stanno seguendo Higuain: Los Angeles Galaxy, DC United, Atletico Madrid, Newcastle e Wolverhampton. Per tutte, il vero nodo sarà capire come sostenere l’ingaggio dell’argentino.