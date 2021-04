Alla Juventus c'è un senatore particolarmente legato ad Allegri che con il suo ritorno potrebbe prolungare la lunga militanza in bianconero: si tratta di Giorgio Chiellini, che mai come in questo momento è stato vicino a dire addio alla sua Madama. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha il contratto in scadenza a giugno e sperava in una proposta di rinnovo dalla società che però non è ancora arrivata (e che forse non arriverà, perché l’idea di Paratici è quella di svecchiare la rosa, senatori compresi). Per Gazzetta ci sarebbero stati contatti anche con alcuni club americani, in MLS.