La Juve non molla Edinson Cavani. L'attaccante del PSG va in scadenza a giugno, non rinnoverà con il PSG e non potrà quindi essere a disposizione dei francesi per la Champions League, proprio come Meunier. Secondo AreaNapoli, Paratici è ancora interessato all'attaccante uruguaiano che però chiede un biennale da 7 milioni di euro a stagione. I bianconeri hanno però fissato un tetto per gli ingaggi dei nuovi acquisti: salvo eccezioni più uniche che rare (vedi Arthur) dovrà essere di 9 milioni lordi (circa 4,5 netti). Il calciatore piace anche all'Inter di Marotta.