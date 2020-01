Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha parlato a Dazn dell'interesse del club tedesco per Emre Can: "Anche oggi ho letto notizie a riguardo - le sue parole -. Non commento. Non siamo spinti a fare qualcosa. Osserviamo attentamente le situazioni che possono sorgere. Il profilo deve essere conforme a determinati requisiti tecnici ed economici”. La Juve chiede almeno 30 milioni di euro per il centrocampista ex Liverpool che non è stato convocato per la partita contro il Napoli.