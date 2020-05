La Juve continua a lavorare per la prossima stagione, anche sul mercato. Sono tanti i temi ancora aperti in casa bianconera, su giocatori che potrebbero rientrare dal prestito per restare o per essere ulteriormente girati. Tra questi c’è anche Luca Pellegrini, esterno mancino preso lo scorso anno dalla Roma nell’ambito dell’operazione Spinazzola, attualmente in prestito secco al Cagliari. Secondo quanto riferito da Tuttosport il giocatore, che ha fatto bene in questa stagione, potrebbe restare un altro anno in prestito in Sardegna, per poi far ritorno alla Juve.