Il nome di Gianluca Scamacca si fa anche per il Milan. Ne ha parlato Stefano Pioli nella conferenza stampa di oggi. Ecco le sue parole: "È promettente, molto forte, ha caratteristiche ben delineate. Ha grandi margini in prospettiva. Il Genoa ha tanti attaccanti forti". Il centravanti è stato molto vicino a vestire la maglia della Juventus nello scorso mercato di gennaio. E nella prossima edizione il giocatore spera in un salto di qualità, anche in termine di obiettivi. Di squadra e personali.