Come scrive Il Corriere della Sera, la Juventus avrebbe già scelto il suo attaccante per la prossima stagione. Si tratta di Arek Milik, bomber del Napoli per il quale però la strada è complicata: "fuori dal progetto Khedira e Higuain -si legge sul quotidiano -. Rinnovamento e ringiovanimento della rosa. Il centravanti dovrebbe essere Milik (ha già l’accordo), ma Bernardeschi non vuole andare da Gattuso, per questo viene tenuto d’occhio Dzeko". L'ostacolo è quindi il fantasista numero 33 che ad oggi non ha dato segnali di apertura verso il Napoli.