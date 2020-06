C'è un nuovo ostacolo tra la Juventus e Arkadiusz Milik. E' non è il Napoli che continua a chiedere 50 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante polacco. Secondo quanto riporta Sky Sport c'è anche il Tottenham che sta valutando l'acquisto dell'attaccante polacco il cui contratto scade nel 2021. Gli Spurs piomberebbero sul calciatore ex Ajax in caso di cessione di Harry Kane che in estate può lasciare Londra.