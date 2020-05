Timo Werner è un obiettivo di Juve e Liverpool per la prossima stagione. L'attaccante tedesco è uno dei più importanti in tutta la Bundesliga ma secondo quanto riporta la Bild, il classe '96 avrebbe già deciso di sposare la causa dei Reds, dicendo no all'eventuale offerta della Juventus che però non ha ancora messo sul piatto nessuna proposta per il l'attaccante del Lipsia. Werner avrebbe già preso la sua decisione. La Juve resta invece interessata a Kilik, Jimenez e Icardi.