Il centrocampista del Chelsea Jorginho resta tra i primi obiettivi di mercato della Juve per la prossima stagione. L'italo-brasiliano è un pallino di Maurizio Sarri e anche se Lampard ha deciso di mandarlo nuovamente in campo dal primo minuto contro il Norwich, Tuttosport scrive che una partenza al termine della stagione non è vista di cattivo occhio sia dal tecnico dei Blues che dalla dirigenza. Possibile un "prestito lungo", formula già sperimentata dalle due società con Juan Cuadrado, anni fa, il piano B è Manuel Locatelli del Sassuolo e resta nel mirino Paredes del PSG.