In attesa della nuova e prossima ripresa del campionato in Italia, tiene banco in questi giorni il calciomercato. Il Bologna è piombato così sull'ex attaccante della Juventus, Andrea Favilli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe forte l’idea del Bologna di acquistare l’ex attaccante bianconero e ora al Genoa. Favilli, in un mercato, il prossimo che non sarà facile per molti club, può diventare una pedina importante. Qualora l’ex Juve dovesse arrivare al Bologna, si inizierebbe a comporre così un altro tassello importante per i rossoblu.