Saranno quattro mesi decisivi per Federico Bernardeschi. Il fantasista bianconero sta deludendo con Maurizio Sarri in panchina e se non arriverà un cambio di passo in quest'ultima parte di stagione la Juve lo metterà sul mercato in cerca di una plusvalenza corposa da mettere a bilancio. Ad oggi Bernardeschi ha segnato appena un gol in stagione e in generale non ha dimostrato di essere l'uomo giusto per giocare in trequarti. Sarri l'ha provato anche mezzala destra, se non convincerà neanche in quella posizione per lui si apriranno le porte della cessione.