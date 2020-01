Secondo fonti spagnole resta in piedi lo scambio tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi. Già la scorsa estate i bianconeri ed i catalani avevano provato ad imbastire qualcosa di simile ma non ci fu la fumata bianca per via delle divergenze dei due club sulla valutazione dei calciatori. La stessa problematica che si sta manifestando in queste ore oltre al fatto che Rakitic guadagna circa 8 milioni di euro a stagione. L'affare è in stand-by anche perché Berna vorrebbe giocarsi tutte le sue carte a Torino fino al termine della stagione.