Il mercato "estivo" sarà aperto solo per un mese: dal 1 settembre al 5 ottobre, ma di fatto è già iniziato. La Juventus ha già portato a casa i primi acquisti con Dejan Kulusevski ed Arthur Melo, già calciatori bianconeri che però saranno utilizzabili da Sarri a partire dall'inizio della prossima stagione. Ma non finisce qui. I bianconeri andranno alla ricerca di altri nuovi acquisti, specialmente in difesa, dove la squadra è corta sulle corsie difensive. In questi giorni è stato proposto da agenti David Alaba, laterale del Bayern Monaco ormai chiuso da Alphonso Davies.



OPERAZIONE COSTOSA - Un'operazione costosa alla quale, però, la Juve non dice di no. Il difensore austriaco viene ora spesso utilizzato come difensore centrale e la Juve ha drizzato le antenne dopo la proposta degli agenti del calciatore che hanno sondato anche altri top club europei. Alaba non è l'unico terzino finito nel mirino della Juventus. Emerson Palmieri resta in cima alla lista di Fabio Paratici mentre ad agosto tornerà dal prestito al Cagliari Luca Pellegrini e a proposito dell'ex Roma oggi arriverà il via libera definitivo per terminare la stagione in Sardegna. Da capire se un top potrà arrivare solo in caso di partenza di Alex Sandro, intanto la Juve sfoglia la margherita in cerca del prossimo terzino. Ora nella lista c'è anche Alaba.