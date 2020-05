La Juve resta interessata a Gigio Donnarumma che va in scadenza a giugno 2021 e guadagna circa 6 milioni di euro a stagione. L'addio al Milan nella prossima finestra di mercato è possibile ma secondo i media inglesi il Chelsea, uno dei club interessati al suo acquisto, si è tirato fuori dalla corsa. Maurizio Sarri ha piena fiducia in Szczesny e la Juve, secondo il Daily Mail, tenterebbe l'assalto al portiere del Milan solo in caso di offerta irrinunciabile per l'estremo difensore polacco che ha da poco rinnovato il suo contratto con i bianconeri.