Mercato Juventus: anche l'Atalanta su un obiettivo per la fascia

L'Atalanta mette nel mirino un obiettivo della Juventus . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, "spaventato" dal prezzo di Diego Moreira salito a più di 20 milioni di euro il club bergamasco ha iniziato a monitorare le alternative tra cui figura anche, terzino spagnolo classe 2001 del Girona seguito anche dai bianconeri e da diverse altre squadre italiane. La seconda ipotesi è Maxi Araujo, uruguaiano classe 2000 dello Sporting Lisbona, che occuperebbe però l’ultimo slot extracomunitario disponibile per la Dea.Gutierrez è accostato ai bianconeri ormai da settimane, tra i vari profili che potrebbero sostituire Alberto Costa in caso di addio. Uno scenario, quest'ultimo, che in realtà secondo le ultime notizie potrebbe anche portare al trasferimento a Torino di Joao Mario, in uno scambio con il Porto. Tutte situazioni da monitorare, soprattutto in questi giorni in cui il mercato sembra destinato a entrare sempre più nel vivo.