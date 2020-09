Acquisti e partenze della Juve abbattono la media età della Juventus e tanti altri acquisti devono ancora arrivare. Come si legge su Il Corriere di Torino: "Non tutti saranno di prospettiva perché ad oggi il nuovo attaccante sarà uno tra Edin Dzeko e Luis Suarez, ma gli altri dovranno portare una ventata di aria fresca in quella che nella scorsa stagione era la squadra di Serie A con l’età media più alta: 28,9 anni. Ora l’asticella si è abbassata a 27,9".