Grandi manovre in casa Juve. Il prossimo mercato sarà caratterizzato da prestiti lunghi e scambi, regole non scritte imposte dal coronavirus che sta mettendo in ginocchio tante realtà, non solo del mondo del calcio. La rivoluzione della Juve ci sarà, forse, soprattutto a centrocampo. Come riporta Sportitalia sono quattro i centrocampisti bianconeri "non intoccabili": ​Miralem Pjanic, Sami Khedira, Blaise Matuidi e Adrien Rabiot. Tutti loro possono partire e Paratici starebbe pensando già di inserirli in alcuni scambi.