Mercato Juventus: il voto finale

Quindi, a conti fatti, la Juventus prende un difensore per il futuro e un centrocampista per il presente, con un'opzione tutta da capire sul domani.E' chiaro che non possa essere tutto bianco o nero, è chiaro che la controprova del campo manchi in maniera cruciale. Però il mercato di gennaio della Juventus, comunque lo si voglia raccontare, èDa una parte c'è Djalò e il suo ginocchio fresco di recupero, dall'altra c'è. Finite le battute sul tennis e scrollati tutti i creators che di mestiere devono gasare il pubblico, cosa resta?Se sarà il nuovo Vidal, avrà bisogno comunque di tempo per dimostrarlo.Tappata la nota pessimistica, vien fuori però anche un'altra verità. Ossia: la Juventus ha fatto quel che doveva fare. E l'ha fatto in maniera coerente, pescando nel mondo dei giovani, acquistando (o prendendo in prestito, nel caso di Charly) giocatori futuribili, con ambizioni e opzioni. Chapeau.Il passo dovrà darlo certamente Alcaraz, ma anche e in particolare Massimiliano Allegri. La speranza è che i nuovi non diano solo un boost di energia, ma prevalentemente soluzioni. Max saprà sfruttarli sin dall'inizio? Con l'inserimento di Djalò niente e nessuno potrà dirgli nulla: Tiago ha davanti a sé un reparto che funziona alla perfezione, le gerarchie da scalare lì dietro sono praticamente Alpi innevate.Charly serviva. E Charly dovrà dare il cambio di passo.Voto finale? Sei pieno. Fatto quanto occorreva. Ma, al momento, più dubbi che certezze. Per capirci, va:, per quanto lontano dalla filosofia, sarebbe stata l'unica, vera e incredibile carta scudetto in linea con i parametri societari.