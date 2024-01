Piotrha deciso. Ił centrocampista, accostato anche alla Juventus come rinforzo proveniente dal mercato ha rifiutato anche l'ultima proposta di rinnovo dal Napoli, di cinque milioni di euro a stagione. A riferirlo è Calciomercato.com secondo cui il centrocampista polacco avrebbe anche scelto la sua prossima destinazione, niente Juventus quindi, vorrebbe trasferirsi a zero all'Inter nel corso del mercato estivo a zero. Non sarà lui quindi il rinforzo ideato dalla Juventus per il reparto al momento meno numeroso: il centrocampo in cui già mancano Nicolò Fagioli e Paul Pogba.