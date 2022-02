Prima il rinnovo, poi si vedrà. Secondo La Gazzetta dello Sport, la sensazione riguardo a Nicolò Zaniolo è che desideri prolungare il suo contratto con la Roma in tempi brevi, a prescindere da ciò che potrebbe poi succedere in estate. Attualmente il classe 1999 è legato ai giallorossi fino al 2024, e Josè Mourinho ha assicurato la sua permanenza fino a quella data. Non è sembrato della stessa idea, invece, il general manager Tiago Pinto, le cui parole hanno scatenato una serie di voci di mercato tra cui quelle che vogliono la Juve in pole per il giocatore.