Pretendenti estere per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nella semifinale di Conference League contro il Leicester l'esterno della Roma sarà nel mirino degli osservatori di diversi club inglesi, primi su tutti il Tottenham e il ricco Newcastle, ma anche il Manchester United. In pole per il classe 1999, comunque, resta la Juve, anche se l'ultima parola su una sua eventuale partenza spetterà a Josè Mourinho, che sta ritrovando il feeling perduto con il giocatore.