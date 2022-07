Quello di Nicolò Zaniolo continua ad essere il nome più discusso in tutto l'ambiente bianconero, con il giallorosso che è diventato ormai da tempo l'oggetto dei desideri della dirigenza della Continassa. I contatti con i giallorossi sono ben avviati, ma per arrivare alla definitiva fumata bianca bisognerà attendere ancora. Almeno fino a quando Paulo Dybala non deciderà quelle che saranno le sorti del suo futuro, perchè viene facile pensare che la mossa del club capitolino sia quella di liberarasi dell'ex Primavera dell'Inter per poi sferrare l'assalto finale alla Joya.