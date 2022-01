La Juventus continua a pensare di risistemare il centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport Rodrigo Bentancur piace all’Aston Villa, che è pronto a offrire 20 milioni più 5 di bonus, e al Lione, che ha perso Bruno Guimaraes. Se l'uruguaiano partisse, la Juve inseguirebbe il vero, grande sogno di Allegri per questo mercato: Denis Zakaria. Lo svizzero del Gladbach è la grande ipotesi per il centrocampo. In alternativa, con investimento più contenuto sullo stipendio, Nahitan Nandez.



Secondo SkySport la Juventus starebbe spingendo per portare subito a Torino Zakaria: discorsi approfonditi tra club e agenti del calciatore nelle ultime ore per raggiungere un accordo 'last minute', considerando che il mercato è agli sgoccioli. La Juve ha già fatto la sua offerta.