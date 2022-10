L'esperienza al Chelsea di Denis Zakaria non sta andando come Juve e giocatore si aspettavano. Per questo, secondo la stampa inglese, il suo eventuale riscatto non è neanche in discussione per i Blues.Al contrario il centrocampista svizzero sta sondando il terreno per provare a cambiare maglia già a gennaio con Monaco e Borussia Dortmund in Ligue 1 e Bundesliga che si stanno interfacciando con il suo agente per prenderlo in prestito.