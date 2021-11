Gianluca Di Marzio ne è certo: è Denis, 25enne in scadenza con il, il nome prescelto dallaper rinforzare il centrocampo a gennaio. Secondo l'esperto di mercato, che ha parlato della questione ai microfoni di williamhillnews.it, si preannuncia fin da ora un duello italiano con la, al lavoro per provare ad anticipare le trattative già dall'ottobre scorso. Da non sottovalutare anche l'inserimento del, una concorrenza che, peraltro, potrebbe far lievitare i costi dell'operazione rispetto alle iniziali idee low cost.