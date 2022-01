Il Barcellona non si arrende e continua a puntare Alvaro Morata, incalzato dal suo allenatore, Xavi. Secondo Sport, finché non si abbasserà il limite salariale, però, fare operazioni per i blaugrana sarà impossibile. I nomi di Morata e di Dembelé sembrano dunque legati da questo punto di vista. Senza dimenticare che la Juve, per lasciare partire lo spagnolo, deve prima trovare un sostituto. Mancano pochi giorni al gong.