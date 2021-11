Il centrocampo è uno dei reparti in cui laha più la necessità di intervenire nel prossimo calciomercato, ma un obiettivo low cost rischia di sfumare: secondo il quotidiano Tuttosport, infatti, è forte la concorrenza del Newcastle per. Il club inglese, che ha recentemente cambiato proprietà e dispone di grosse somme da investire sul mercato, ha puntato il centrocampista belga in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. La Juventus, in attesa di chiarire le sue strategie, dovrà superare la concorrenza degli inglesi se vorrà assicurarsi un suo vecchio pallino.