La Juventus si defila. Il futuro di Willian, esterno offensivo del Chelsea sembra essere ancora legato alla città di Londra. Non in maglia Blues, poiché un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno sembra essere ormai tramontato. Ma, secondo quanto riporta il Daily Telegraph, ci sono Arsenal e Tottenham pronte a offrire un posto in squadra al brasiliano. La Juventus, quindi, diventa una terza scelta, al momento, con Paratici che dovrà guardare altrove per il consueto colpo a parametro zero.