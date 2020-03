È da poco ufficiale che il calcio inglese si fermerà fino al 30 aprile. La Football Association, la federcialcio inglese, ha assicurato la conclusione di tutte le competizioni (coppe e campionati), anche a costo di estendere il limite di calendario previsto dal regolamento. Ovvio poi che, nel caso in cui la Premier League dovesse continuare oltre il 30 giugno, emergerebbe il problema del termine dei contratti e dei prestiti dei giocatori. C’è chi ha già fatto sapere qualcosa in merito. Stando a quanto riporta il Daily Mail, l’esterno del Chelsea Willian ha mostrato la sua disponibilità a concludere la stagione anche oltre questa data. Sul brasiliano c’è da tempo la Juventus, che fiuta il colpo a parametro zero.