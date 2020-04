Timo Werner è uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Il centravanti tedesco, tuttavia, sarebbe il primo colpo del Bayern per la prossima stagione. Secondo i media tedeschi i bavaresi sono fortemente interessati all'ariete del Lipsia che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Werner rischia quindi di sfumare per la Juve anche se i bianconeri hanno diverse alternative tra cui Mauro Icardi, Harry Kane e Gabriel Jesus.