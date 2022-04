Non sono passati inosservati ieri i movimenti in giro per l'Italia di Volker Struth, agente che gestisce gli interessi di Toni Kroos, ma anche di Timo Werner e Julian Weigl. Il manager ha fatto visita al quartier generale della Juve (oltre che a quelli di Milan e Atalanta), come testimoniano gli scatti pubblicati sui suoi profili social.

"Visite di piacere, fanno sapere i club, ma non è la prima volta che, specie per Weigl, si parla di un possibile trasferimento in Italia", scrivono i colleghi di Calciomercato.com. "La Juventus cerca giocatori nelle due posizioni occupate da Werner e Weigl, quindi è naturale che Cherubini possa essere interessato a conoscere quali siano le carte in tavola sul fronte tedesco. Il Benfica è disposto a vendere il centrocampista ex Borussia Dortmund, ma il prezzo arriva ai 40 milioni. Che poi è il valore di mercato di Werner, dimezzatosi in due anni fallimentari al Chelsea, dove per di più guadagna 14 milioni abbondanti di sterline all'anno. I due calciatori, classe 1996 Werner e 1995 Weigl, sono aperti all'idea di cambiare casacca, e i bianconeri prendono nota per dare continuità alla sessione di gennaio".