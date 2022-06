Giacomo Vrioni, capocannoniere dell'ultima edizione della Bundesliga austriaca, è diventato pezzo pregiato del mercato estivo. Le ultime novità sul tema le porta il media albanese Supersport: "La Sampdoria vorrebbe riportare in blucerchiato Giacomo Vrioni e lo ha chiesto ufficialmente in prestito alla Juventus, ma Allegri vorrebbe prima testarlo in ritiro nel ruolo di vice-Vlahovic".