La Juve sa anche dire no. E lo ha fatto per Dejan Kulusevski. Non è stata di certo indimenticabile la prima stagione in bianconero dello svedese, ciò nonostante il club non ha alcun dubbio sull'investimento effettuato un anno e mezzo fa. Tanto da rispedire al mittente ogni forma di sondaggio. Il più interessante? Quello del Manchester United, che ha messo lui in cima alla lista dei giocatori della Juve di proprio gradimento. Lo riporta Calciomercato.com.