Tra gli attaccanti accostati alla Juventus c'è anche Luis Muriel dell'Atalanta. Si è parlato di un possibile scambio con Dejan Kulusevski che tornerebbe così a Bergamo dove ha giocato solo con la Primavera, ma al momento la punta colombiana non è nei pensieri dei bianconeri. Muriel è orientato a rimanere a Bergamo e la Juve ha in mente altre obiettivi, in più punta forte su Kulusevski che vuole far crescere a Torino perché convinta di avere un futuro top player in casa.