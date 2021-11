Migliorare il centrocampo. Ormai un mantra in casa Juventus, mentre la sessione invernale di calciomercato si avvicina. Secondo quanto riporta calciomercato.com, uno dei primi obiettivi della dirigenza rimarrebbe Witsel, che da tempo è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri. Il club, quindi, prepara l'affondo per gennaio, in previsione di una possibile uscita di Aaron Ramsey.