Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Kaio Jorge, brasiliano del 2002, andrà probabilmente in prestito. L'arrivo di Vlahovic e la presenza confermata di Alvaro Morata gli chiudono le porte, ancora di più: bocciata la proposta della Salernitana, in Italia resta in corsa il Cagliari. Probabile, però, che Kaio Jorge vada all'estero: piace al Granada e al Wolfsburg.