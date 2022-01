Ci avviciniamo sempre di piu all'inizio del big match di questa sera tra Milan e Juve, dove in palio ci saranno 3 punti fondamentali per il prosieguo di entrambe le squadre. Ma nonostante l'importanza e l'entità della partita stessa, a tener banco in casa Juve è anche e soprattutto la questione legata alla trattativa con la Fiorentina per Dusan Vlahovic.



LA SITUAZIONE - E' chiaro che un eventuale arrivo del serbo cambierebbe radicalmente gli scenari del clib bianconero e anche di tutto l'intero campionato, ma da qui ad essere sicuri che questa operazione verrà portata a termine entro il 31 gennaio, ce ne passa. La forte volontà dell'attaccante è quella di vestire la maglia della Vecchia Signora, come dimostrato anche dai numerosi rifiuti recapitati alle squadre interessate. Prima di tutte si era infatti mossa l'Arsenal ma la proposta non è stata nenache presa in considerazione dall'entourage del giocatore che, aspetta solo ed esclusivamente segnali da Torino. Segnali che potrebbero giungere nuovamente nei prossimi giorni, perche la posizione della Fiorentina non è affatto comoda se consideriamo che il centroavanti andrà in scadenza di contratto a giugno 2023 e che tra poco piu di un anno potrà accordarsi liberamente con qualsiasi club. Ecco che dunque, la società viola potrebbe ascoltare attentamente la proposta formulata dalla Continassa, sperando cosi di evitare quanto accaduto precedentemente per Federico Chiesa.