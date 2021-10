Dusan Vlahovic è un centravanti monitorato da mezza Europa per strapparlo alla Fiorentina al termine di questa stagione. La Juventus è tra le contendenti, ma in Inghilterra sono certi che la candidata principale sia un'altra. Secondo il Manchester Evening News, infatti, il 21enne serbo è nel mirino del Manchester City, perché Pep Guardiola ha bisogno di un attaccante puro per sostituire Sergio Aguero partito quest'estate. Vlahovic ha deciso di restare in viola quest'anno nonostante le lusinghe dell'Atletico Madrid. Adesso però è il momento di tentare il grande salto.